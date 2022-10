Il Brasile torna alle urne, sfida all'ultimo voto tra Bolsonaro e Lula

Il Brasile spaccato torna alle urne in cerca del suo presidente. Un ballottaggio che si preannuncia un testa a testa all'ultimo voto, con una vittoria sul filo di lana. A testimoniarlo sono gli ultimi sondaggi in cui il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) si vede rincorso, se non in alcuni casi tallonato, dal rivale politicoJ air Bolsonaro. "Una partita ancora aperta" la definiscono gli analisti, che non si sentono di escludere un epilogo a sorpresa. Al primo turno il leader del Pt aveva ottenuto il 48,43% dei voti (57.259.504) contro il 43,2% del candidato del Pl(51.072.345), conquistando 14 stati, contro i 13 di Bolsonaro. Una vittoria mancata per uno scarto di circa 6milioni di suffragi, in un Paese da oltre 150milioni di elettori, che al ballottaggio potrebbe riservare nuove incognite. Se infatti è chiaro che l'Occidente progressista preme per Lula ( il New York Times si è schierato pubblicando un video in cui si afferma che le elezioni di domani "definiranno il futuro del pianeta", e il quotidiano francese Le Monde ha ospitato una tribuna firmata dal leader del Pt) il quadro che emerge dal colosso sudamericano non è altrettanto nitido. Nel loro ultimo giorno di campagna elettorale intanto, i due candidati si sono spinti nei due territori chiave del Paese, per cercare di convincere gli indecisi, almeno 20milioni al primo turno. Bolsonaro é andato nel Minas Gerais, un collegio da 21 milioni di abitanti, conquistato da Lula alla tornata del 2 ottobre, storicamente importante per l'elezione del capo di Stato. Insieme al presidente, a Belo Horizonte per un carosello in moto e auto con le insegne verde-oro, anche Nikolas Ferreira, deputato di 26 anni da un milione e mezzo di suffragi, il più votato in Brasile e in assoluto nella storia del territorio a forte vacazione industriale. Una regione dove, nonostante l'appoggio del governatore Romeu Zema a Bolsonaro, secondo i sondaggi Quest, Lula continua ad essere in testa nelle intenzioni di voto col 45%, contro il 40% del presidente. Per la chiusura il leader del Pt ha scelto invece lo stato diSan Paolo, da 34,6 milioni di elettori, territorio dove prevale Bolsonaro, appoggiato anche dal governatore Rodrigo Garcia, e dove secondo Datafolha, il gradimento per il presidente di destra è al 49%, contro il 43% di Lula. Come già alla vigilia del primo turno il candidato di sinistra ha scelto l'avenida Paulista per l'ultimo bagno di folla. Con lui gli esponenti dei dieci partiti della coalizione che appoggia il suo terzo mandato, una galassia che dalla sinistra più intransigente sfocia nel centro. E nonostante la decisione del team Lula di cambiare i colori della campagna elettorale privilegiando il bianco, a dimostrazione di unavolontà di pacificare un Paese diviso, si sono viste molte bandiere rosse a favore del 13, il numero associato al candidato del Pt nelle urne elettroniche. Un tentativo in extremis di accaparrarsi nuovi voti quello di Lula e Bolsonaro, anche alla luce di un faccia a faccia tv -l'ultimo - che ha deluso le aspettative di molti, disorientando l'elettorato, in un duello sincopato, teso e aggressivo. Un samba al ritmo di scambi di offese, scandito dal ritornello "mentiroso" (bugiardo), la parola-tormentone degli spot elettorali, che bombardano i brasiliani ormai da settimane. E come spiega all'ANSA il politologo della Mackenzie Presbyterian University, Rodrigo Prando, quando "un confronto é basato su attacchi personali, fake news e teorie del complotto, finisce per intossicare l'atmosfera". Proprio come avvenuto venerdì sera.