Mediterraneo Film Fest, già al lavoro per l'edizione 2023 a Marzamemi

Mediterraneo FilmFest 2022 passa il testimone all'edizione 2023 che partirà giovedì 14 settembre. Sarà quello il giorno in cui si alzerà il sipario sulla seconda edizione della rassegna che porta nel cuore di Marzamemi il grande cinema, la letteratura, la cucina e i personaggi”.

"E nel 2023, dal 14 al 17 di settembre - afferma Nino Campisi, presidente della Pro Loco Marzamemi - non sarà solo rassegna ma festival del Cinema nel Mediterraneo con un evento che allargherà i suoi orizzonti e i suoi contenuti. Il domani è già oggi per una macchina organizzativa che non si è mai fermata, ruotando attorno all’asse della Pro Loco Marzamemi e di ognuno di noi del direttivo: anima, cuore e motore dell’evento. Guardare oltre e guardare avanti, sono lo spirito guida del pescatore. E un evento che nasce e vive nel borgo più importante della pesca siciliana, non può che farlo proprio. Ecco perché il cammino con destinazione 14-17 settembre 2023, e’ già iniziato".