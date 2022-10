Charity night Rotary Club Monti Climiti: raccolta fondi per sostenere le attività di service

Si è svolta venerdi 28 la CHARITY NIGHT organizzata dal R.C. Siracusa Monti Climiti, serata di raccolta fondi destinata a sostenere le attività di service che il club si propone di realizzare durante l’anno rotariano in corso. Sono diversi i progetti territoriali che il Club ha in cantiere. La serata di venerdì ha consentito di realizzarne già uno: la donazione dei Frigoriferi solidali alla Caritas Diocesana di Siracusa, anche sede della Casa di Paul Harris.

Attraverso la realizzazione del progetto “Frigorifero Solidale”, il club supporterà l’implementazione dell’ Emporio Solidale già attivo nei locali di Riviera Dionisio il Grande, consentendo la presenza di prodotti alimentari freschi.

“Con un pizzico di orgoglio – dichiara il Presidente del Club Silvia Margherita – possiamo annunciare di essere riusciti con la serata di ieri, a raccogliere l’importo che ci consentirà l’acquisto dei frigoriferi industriali in tempi molto minori rispetto a quanto inizialmente preventivato. E questo a dimostrazione del fatto che quando un club service opera concretamente sul territorio, la comunità risponde supportando i progetti e riconoscendone la validità.”

La serata è stata anche l’occasione per consegnare un riconoscimento all’onorevole Giovanni Cafeo ed uno al Gruppo Mamme a Siracusa per il supporto che in questi anni hanno dato in modo concreto al club per la realizzazione del Progetto Banca del Latte Umano Donato, progetto che finalmente vede la luce all’Ospedale Umberto I di Siracusa dopo lo stop causato dalla pandemia.

Il club consegnerà una targa di ringrazimento all’Ing. Claudio Geraci, Vice DG per le risorse umane e per le relazioni industriali di Isab – Lukoil, Main Sponsor del progetto, al momento dell’inaugurazione della struttura, ormai imminente.

“Siamo in attesa della consegna dell’ultima attrezzatura – prosegue il Presidente – e poi la Banca del Latte potrà finalmente essere inaugurata, alla doverosa presenza dell’Ing. Geraci. Senza il suo supporto e la sua lungimiranza non saremmo stati in grado di realizzare questo importante presidio, che costituirà l’unico riconosciuto dalla BLUD in tutta la Sicilia Orientale. Senza il Supporto di Isab – Lukoil non avremmo raggiunto questo importante obiettivo. Siamo stati fortunati perché abbiamo trovato i giusti interlocutori e siamo riusciti a creare una rete tra privato, pubblico ed istituzioni che ha funzionato, nonostante tutti gli imprevisti degli ultimi due anni.”