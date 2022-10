Furto con spaccata a Rosolini al bar - pasticceria Lao di via Ronchi

Furto con spaccata poco prima dell'alba a Rosolini. Ad essere preso di mira il bar pasticceria di Enzo Lao, in via Ronchi. Verso le 3,30 i ladri hanno infranto la vetrata grande del locale ed anche quella della porta d'ingresso. I malviventi sono riusciti ad impossessarsi del registratore di cassa, di un tablet ed hanno completato l'opera portando via anche alcune bottiglie di liquore.

Ad accorgersi del furto è stata una gazzella del nucleo radiomobile di Noto in servizio di perlustrazione a Rosolini, che ha immediatamente avvertito i proprietari. I danni ammonterebbero a oltre cinque mila euro. Le fasi del furto sono state registrate dalle telecamere della video sorveglianza del locale e adesso sono all'esame dei carabinieri. Stamane il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola ha fatto visita al titolare del locale ed ha manifestato solidarietà nei suoi confronti. Solidarietà estesa a tutti i commercianti che hanno subito furti nell'ultimo anno. "Subito dopo le festività del Ponte dell'1 Novembre - dice Spadola - farò visita alla comandante della Compagnia dei carabinieri di Noto per chiedere maggiori controlli in città. I carabinieri stanno facendo un gran lavoro, ma non basta, perchè servono più uomini e più mezzi. Al caro bollette - aggiunge il sindaco - se mettiamo anche i furti, significa dare la mazzata finale agli esercenti commerciali, con la chiusura. Tutto questo non può accadere".