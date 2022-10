Migliaia di migranti su 3 navi Ong chiedono 'sbarco urgente'

Continuano le richieste di un porto sicuro dalle navi ong da giorni nel Mediterraneo centrale con centinaia di migranti tratti in salvo. Un migliaio, per l'esattezza 986, quelli finora a bordo. Sulla Ocean Viking di Sos Mediterranee sono 234. "Alcuni hanno trascorso fino a tre giorni in mare prima di essere soccorsi. Sono esausti. Hanno bisogno di sbarcare in un Porto sicuro", afferma la ong. Tra loro oltre 40 minori non accompagnati e diversi riportano segni evidenti di torture e violenze subite in Libia. "Nel primo tentativo di fuga dalla Libia la nostra barca si e' rovesciata. 9 persone sono morte. Nostra figlia si sveglia ancora di notte, spaventata. Cerchiamo di aiutarla a dimenticare", raccontano Bassem e Hana, soccorsi se giorni con la loro figlia di 4 anni. La Geo Barents di Medici senza frontiere ha a bordo 572 persone, compresi 66 minori. Sono 180 invece sulla Humanity 1.