Ancora sbarchi a Lampedusa. In 83 sono approdati sull'isola su due imbarcazioni soccorse da Guardia costiera e Guardia di finanza: sulla prima 38 tunisini; sull'altra 45. Nell'hotpost ci sono 841 migranti, ma per 120 e' stato disposto il trasferimento in traghetto a Porto Empedocle. Sbarco anche a Trapani dove sono giunti 150 salvati dal cargo "Christina V" battente bandiera delle Isole Marshall.