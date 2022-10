Era ai domiciliari ed in casa aveva la cocaina: 28enne arrestato ad Avola

Carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Noto, in provincia di Siracusa, hanno perquisito l'abitazione di un avolese 28enne pregiudicato, agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti che, nonostante la misura disposta nei suoi confronti, continuava la sua attività di spaccio.La perquisizione ha consentito ai militari di rinvenire circa 100 grammi di cocaina, 700 di hashish, 10 di marijuana, oltre a 1000 euro ritenuti provento dello spaccio. Parte del denaro e dello stupefacente sono stati trovati, a vista, su un tavolo, mentre il quantitativo più ingente di stupefacenti e di denaro era occultato sul tetto dell'abitazione. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato condotto in carcere.