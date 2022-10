Palermo, prorogata la mostra gli ex voto de “La Sicilia dei miracoli” al Museo delle Marionette

Sarà possibile ancora fino al 9 novembre al Museo Pasqualino di Palermo ammirare la mostra La Sicilia dei miracoli, un affascinante percorso in 20 tappe che ha arricchito la manifestazione iDesign. Venti immagini che raccontano altrettante storie di vita, di speranza, di desideri esauditi.

La mostra - realizzata dal Museo delle Marionette e da BCsicilia Catania, con il supporto della Soprintendenza e dell’Asp di Catania e della chiesa della Madonna della Milicia – ospita infatti 10 preziose opere provenienti dal santuario di Altavilla e altrettante messe a disposizione dalla Soprintendenza di Catania.

Raccontano storie a lieto fine ma con un inizio colmo di angoscia e disperazione, questi quadri devozionali commissionati da chi, guarito da una malattia o scampato a un pericolo, decide di ringraziare la Madonna o i santi cui ha chiesto aiuto. E loro sono accorsi nello squallore degli ospedali, nelle stanze da letto, in soccorso di tisici, di bambini in pericolo, perfino di chi è stato investito da un carretto. E che ora ringrazia, con tanto di nome e di data, commissionando attraverso queste opere una rappresentazione dell’angoscia ormai passata, ma fissata per sempre con colori decisi con una grande forza espressiva.