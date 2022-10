Bimba cade dal terzo piano nel Salernitano: non è in pericolo di vita

Una bambina di due anni e' precipitata dal terzo piano dell'abitazione dove vive con i suoi genitori. La piccola e' in ospedale e, da quanto si apprende, non e' in pericolo di vita. E' accaduto questa mattina in corso San Vincenzo Ferreri a Fisciano, nel Salernitano. La bimba e' stata trasportata all'ospedale Santobono di Napoli. Sul posto, i carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale che hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.