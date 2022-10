Calcio di Eccellenza, il Modica espugna Milazzo (1 a 0) con una magia di Coria e torna in testa alla classifica

Con un gol di Coria il Modica espugna il campo del Milazzo e torna in testa alla classifica del girone B dell'Eccellenza insieme a Taormina e Acquedolcese. Il gol che ha deciso il match al Marco Salmeri di Milazzo è stato siglato da Coria con un assestato colpo di testa che ha superato il portiere locale al 18' del primo tempo. I rossoblù hanno, poi, difeso il vantaggio fino al termine di una gara mai banale, come, per tradizione, sono le partite tra mamertini e modicani. Nella trasferta di Milazzo il Modica è stato incitato da una sessantina di tifosi al seguito. Nelle zone nobili della classifica, da segnalare il 3 a 0 del Siracusa a spese del Mazzarrone; e il "tris" calato dal Taormina all'Igea Virtus. Domenica prossima il Modica torna al "Barone" per un altro match di cartello con l'Acquedolcese.