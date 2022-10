Auto, startup Beyonca punta al mercato elettrico cinese

La startup Beyonca EV, fondata da un gruppo di ex dirigenti Volkswagen, punta al mercato delle auto elettriche in Cina dal prossimo anno. Guidata dall'attuale ceo di Renault Cina, Soh Weiming, e sostenuta daRenault e Dongfeng Motor, la giovane startup (ha appena due anni) svelera' la sua prima auto di serie nel primo trimestre del prossimo anno con consegne a partire dal 2024. La societa' oggi ha presentato una 'concept car' (ovvero un prototipo) con sensori in grado di monitorare la pressione sanguigna del conducente, allarmi per allertare i medici di Beyonca in caso d'emergenza e una funzione di guida autonoma che aiuta a parcheggiare l'auto. Il ceo Soh ha spiegato che l'azienda si rivolge al segmento premium di fascia alta, dove si trovera' a competere con i modelli A8L di Audi, Serie 7 di Bmw e Classe S di Mercedes.