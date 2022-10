Catania è già in fuga in serie D: battuto al Cibali anche il Sant'Agata ( 3 - 2 )

Il Catania allunga il passo e pur non giocando una partita spettacolare, manda in archivio anche la gara contro il Sant'Agata. E' ifnita 3 a 2 per i rossazzurri, ma gli etnei hanno sciupato molto in fase di concretizzazione. Risalta sul taccuino del cronista che al Massimino quest'oggi erano presenti in 15 mila per incitare questo Catania da record. La partita già nel primo tempo è chiusa con i rossazzurri che vanno al riposo sul 2 a 0. Lo show dei padroni di casa comincia subito ed al 17' gliuomini di Ferraro sono già in vantaggio. Il destro di Rapisarda fa impazzire il “Massimino” . Poi al 34’ incornata vincente di Vitale dopo la torre di Sarao. Dopo l’intervallo la reazione degli ospiti c’è stata e l'undici di mister Leo Vanzetto ha fatto di tutto per rimanere indenne dalla bufera del primo tempo. Il gol dei santagatesi è arrivato al 50' con Scolaro ma poi Jefferson ha firmato il 3-1 su rigore. Catania che ha commesso qualche errore e gli avversari hanno segnato ancora con Bonfiglio all'81'. Nessun sussulto nei minuti seguenti e i tifosi del Catania hanno gioito per una vittoria più complicata del solito ma che lancia i rossazzurri oggi più che mai verso la Serie C. I padroni di casa sono a più otto dalla seconda in classifica, il Lamezia. Questo girone di campionato sembra non avere storia. Tra la felicità del patron solarinese Ross Pelligra, arrivato dall'Australia per vedere vincere ancora una volta il suo Catania