Una cerimonia a Rosolini per i 65 anni di vita consacrata di suor Stefanina

Rosolini ha celebrato il 65esimo anniversario di vita consacrata di suor Stefanina. La cerimonia si è svolta all' ex Orfanotrofio di via Bellini. Alla festa hanno partecipato tra gli altri, monsignor Angelo Giurdanella, di recente nominato da Papa Francesco, vescovo di Mazara del Vallo ed i sacerdoti delle parrocchie di Rosolini, il comandante della polizia municipale, Salvo Latino ed il vice sindaco, Luigi Fratantonio, che ha così rappresentato l'intera amministrazione Spadola. Hanno partecipato pure i rappresentanti di alcune associazioni. "Suor Stefanina è una grande donna che ha sempre portato avanti la sua missione con generosità e fermezza. Una suora che ha sempre una parola di conforto per quanti soffrono e per gli ultimi della Terra", così il commento del vice sindaco Fratantonio.