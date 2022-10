Calcio di Promozione, il Frigintini batte il Vizzini e si allontana dalla zona calda della classifica

FRIGINTINI 3

VIZZINI CALCIO 1

Frigintini: Ruffino, Migliore, Iozzia, Buscema, Pianese, Di Martino, Sangiorgio (44’ st. colombo), Fusca, Calabrese (36’ st. Leocata), Noukri (45’ st. Giurdanella), Caccamo (35’ st. Gugliotta). All. Samuele Buoncompagni

Vizzini calcio: Giacalone, Mazza, Burgio (38’ st. Barone), Alonge, Staita, Musarra (1’ st. Cannizzo), Saggio (10’ st. Lupica), Gallo, Drame, Andrea Manuli, Pancari. All. Gianluca Trombino

Arbitro: Rosario Pavano (En); Assistenti: Claudio Coletta (Ct), Alessio Paci (Cl)

Reti: pt.3’ Mazza; 26’ Fusca, 26’ Di Martino; st.41’ Sangiorgio

Successo casalingo del Frigintini (il secondo consecutivo) che supera lo spavento iniziale per il gol degli ospiti, al 3’ con Mazza, senza lasciarsi irretire dalla buona organizzazione di gioco del Vizzini e gradualmente prende il sopravvento fino al sorpasso. Prima, quindi, il pareggio con un gran bel gol di Fusca (21’) dalla distanza e poi dopo appena 3’ il vantaggio con Di Martino. Al 45’ ospiti vicini al pareggio, ma Ruffino si oppone alla conclusione di Pancari. Ad inizio ripresa subito (2’) il palo di Fusca e poi in sequenza altre occasioni per Calabrese, Sangiorgio e Caccamo mentre per gli ospiti un gol annullato per fuorigioco genera proteste. Gol annullato ai locali (Pianese) al 37’ e poi quello valido (41’) di Sangiorgio per il 3-1 finale.

Sette punti nelle ultime tre gare disputate e i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica si allontanano dalla zona pericolosa della classifica. Percorso non ancora completato, ma Pianese e compagni sono sulla buona strada; almeno per quello che hanno fatto vedere nel corso del vittorioso confronto con i catanesi del Vizzini calcio.