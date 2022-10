Amanda Knox e Sollecito si rivedono a Gubbio dopo 15 anni

Si sono rivisti dopo 15 anni a Gubbio nel giugno scorso Amanda Knox e Raffaele Sollecito. A rivelarlo è il Mirror che pubblica anche una foto dei due in posa "con l'aria felice e spensierata" nella cittadina umbra che avevano già programmato di visitare il 2 novembre 2007, il giorno in cui la studentessa universitaria di Leeds Meredith Kercher è stata trovata assassinata nella camera da letto della casa di Perugia che condivideva con Amanda. Appena quattro giorni dopo Knox e Sollecito, all'epoca rispettivamente di 20 e 23 anni, furono arrestati. Entrambi due volte condannati per l'omicidio e due volte assolti, sono definitivamente liberi per decisione della Cassazione dal 2015. In un'intervista esclusiva alla vigilia del 15° anniversario della brutale morte di Meredith, Sollecito, ora ingegnere informatico a Milano, ha spiegato di aver sempre mantenuto i contatti con Amanda e si è detto felice di averla potuto rivedere 10 anni dopo il loro ultimo incontro negli Stati Uniti. ''Avevamo programmato di andare a Gubbio il giorno in cui è stato trovato il corpo di Meredith - ha raccontato al Mirror - Avevamo programmato quel viaggio perché ovviamente non sapevamo cosa le fosse successo e quel giorno avevamo tempo libero. Questo era il piano prima della scoperta dell'omicidio di Meredith". A giugno Amanda ''era in giro per Milano e Perugia. È stato così bello", ha aggiunto Sollecito, che ha spiegato: "È stato agrodolce tornare indietro perché dovevamo andarci in circostanze così diverse... ma è stato semplicemente bello per noi poter parlare di qualcosa che non era il caso" di Meredith.