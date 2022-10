Pallamano, serie B: l'Handball Scicli centra la seconda vittoria in campionato a casa del Marsala

L’Asd Handball Scicli Social Club ha centrato la seconda vittoria consecutiva in campionato superando per 36-25 i padroni di casa della Pallamano Marsala, al termine di una partita spigolosa resa molto nervosa dall’arbitraggio, decisamente non all’altezza della situazione, con decisioni che hanno sorpreso, oltre che i giocatori in campo, anche gli spettatori presenti in tribuna. La gara che si è giocata al Pala Cardella di Erice per la sopravvenuta indisponibilità della struttura di Marsala ed ha visto i padroni di casa partire in avanti dopo il fischio d’inizio, ma subito ripresi e superati dagli intraprendenti ragazzi gialloverdi. Tale atteggiamento ha provocato parecchio nervosismo in campo dovuto anche alle decisioni arbitrali molto incerte e lacunose. Alla fine si è andati al riposo con un parziale di 13-16 per i ragazzi di Luigi Ciavorella.

Nella ripresa gli ospiti sospinti da una carica atletica non indifferente sono riusciti a mantenere sempre il controllo del match, ad eccezione di qualche minuto, quando gli arbitri hanno espulso l’allenatore ospite per proteste, i padroni di casa sono riusciti ad accorciare il distacco a solo un punto (20-21). Dopo è stato un soliloquio dei gialloverdi ospiti, anche in inferiorità numerica per diversi minuti sono riusciti ad incrementare il distacco, grazie anche alle strepitose parate del giovane portiere Occhipinti. Alla fine il tabellone luminoso ha segnato 25-36. Un risultato meritato ed anche sudato ottenuto grazie alla smagliante freschezza atletica ed alcune individualità che meritano altri palcoscenici. Due punti importanti che, comunque, fanno classifica in attesa di vedere la squadra raggiungere un affiatamento migliore.

Questo lo score gialloverde : Ciavorella 12, Carbone 6, Ballaera 6, Giovanni Marino 4,Ficili 4, Bartolo Marino 3, Costa 1.