La ricetta del Cav sulla guerra: "No armi ma soldi per ricosrtuire l'Ucraina"

Basta con l'invio delle armi preferendo agli aiuti militari di difesa quelli economici per la ricostruzione. Ma anche rinuncia alla Crimea e un nuovo referendum per decidere l'appartenenza del Donbass. E' questa l'ultima 'ricetta' di Silvio Berlusconi per tentare di aprire un tavolo negoziale per il conflitto ucraino che, però, viene tutta letta come una mossa per convincere il solo presidente Zelenskya sedersi e trattare. Lo fa rilasciando un'intervista (in cui comunque si schiera apertamente "con l'Occidente nella difesa dei diritti di un Paese libero e democratico come l'Ucraina")per l'ultimo libro di Bruno Vespa "La grande tempesta". Si può arrivare a una trattativa di pace? Viene chiesto al leader di Fi. "Forse - risponde - ma solo se a un certo punto l'Ucraina capisse di non poter più contare sulle armi e sugli aiuti e se, invece, l'Occidente promettesse di fornirle centinaia di miliardi di dollari per la ricostruzione delle sue città devastate dalla guerra. In questo caso Zelensky, forse,p otrebbe accettare di sedersi al tavolo per una trattativa".Vespa obietta che Putin dovrebbe almeno lasciare le due regioni (Kherson e Zaporizhzhia) occupate e annesse insieme alle altre due del Donbass (Donetsk e Lugansk). Berlusconi sembra d'accordo, pensa però che non si dovrebbe discutere l'appartenenza alla Federazione Russa della Crimea e fare un nuovo referendum nel Donbass con il controllo dell'Occidente. Del resto il Cav è convinto che Putin sia 'un uomo di pace' anche se, confessa a Vespa, ha provato a chiamarlo senza esito all'inizio della guerra e dopo non ho più insistito. Sulle venti bottiglie di vodka e di lambrusco, poi, ricorda che dopo aver raccontato ai suoi deputati delle lettere di auguri, uno di loro gli chiese: "E vi siete fatti anche dei regali?". E lui sorridendo rispose divertito: 'Si certo, venti bottiglie di vodka e venti di lambrusco'. Ma tutti , dice, avevano capito che scherzava". Affermazioni che trovano terreno fertile per le reazioni delle opposizioni:"Berlusconi oggi torna a ribadire che bisogna smettere di sostenere la difesa Ucraina per obbligare Zelensky a trattare(la resa). Per Berlusconi la pace è quella di Putin. Meloni e Tajani non possono più fare finta di nulla, sull'Ucraina la maggioranza non c'è", tuona il segretario di Più EuropaBenedetto Della Vedova. "Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha un problema einizia ad essere non più tollerabile per le nostre istituzioni.S i chiama Berlusconi, le sue posizioni sul conflitto in Ucrainas ono inaccettabili e questa ambiguità non può continuare",incalza invece la premier via Twitter il capogruppo di Azione-Ivalla Camera, Matteo Richetti. "Berlusconi continua con dichiarazioni ed esternazioni umilianti e offensive verso l'Ucraina, il suo popolo e le atroci sofferenze che sta patendo. Allo stesso tempo indebolisce il nostro Paese, minando puntualmente la credibilità e'affidabilità dell'Italia", scandisce la vicepresidente delParlamento Europeo Pina Picierno (Pd) che chiede a Meloni - tra pochi giorni a Bruxelles - di "prendere subito le distanze dalle vergognose parole di Berlusconi". "Non esiste maggioranza di Governo senza una linea di politica estera comune.

-dice- ;continua a fare propaganda per Putin incurante delle conseguenze. Tra le sue parole in libertà e le fughe in avanti di Matteo Salvi; su economia, questo Governo parte zoppo",scrive infine il leader di Azione, Carlo Calenda.