Il Siracusa torna a sperare: gli azzurri calano il tris al Mazzarrone

Il Siracusa conquista la quarta vittoria consecutiva casalinga e per Gaspare Cacciola è un esordio da ricordare. Contro il Mazzarrone gli azzurri dominano la scena, realizzando tre gol ma sfiorandone almeno il doppio. Dopo la punizione di Ficarrotta fuori di poco, al 10’ Savasta in acrobazia va vicino alla marcatura, bravo Fagone a deviare in angolo. La rete arriva al 22’ quando l’attaccante ex Giarre di testa appoggia in rete un bel cross da sinistra di Ficarrotta su assist di Maimone. Nel finale di tempo azione tutta in verticale con Savasta che serve Ficarrotta ,che imbuca su Bellusso. Sprint dell’ex attaccante del Ragusa che resiste al tentativo di recupero di Puglisi e di esterno destro batte il portiere del Mazzarrone, portando la squadra aretusea al riposo sul doppio vantaggio.

In apertura di ripresa Ficarrotta serve a Savasta la palla del 3-0. E’ la rete che chiude definitivamente il match anche perché poco dopo il Mazzarrone rimane in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Gravina per fallo sul fantasista azzurro, grande protagonista del match. Il Siracusa potrebbe andare ancora in gol nel finale con Ficarrotta che prima calcia di esterno destro di poco a lato dopo una bella azione personale; poi su angolo in girata calcia sopra la traversa. Anche Montagno, entrato in campo al 12’, cerca il gol ma il suo tiro viene ribattuto da un difensore. L’ultima occasione è per Ficarrotta la cui punizione viene deviata in angolo. Finisce 3-0 per un Siracusa sempre padrone del campo.