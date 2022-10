L'omicidio di Enzo Sauna a Vittoria, fermato il presunto assassino: è un 48enne

C'è una persona fermata per il delitto compiuto venerdì sera a Vittoria ai danni di Enzo Sauna, accoltellato al quartiere Forcone e morto dopo qualche ora in ospedale. Gli agenti del commissariato di polizia di Vittoria e della Squadra mobile di Ragusa hanno eseguito un fermo per omicidio nei confronti di un 48enne, accusato della morte di Enzo Sauna, 59 anni. Ad emettere il provvedimento è stata la Procura di Ragusa. Nelle prossime ore l’indagato sarà accompagnato al palazzo di giustizia per l’udienza di convalida della misura cautelare.

L’uomo è stato trasferito in cella, nel carcere di Ragusa, ma gli inquirenti sono certi di avere chiuso il cerchio e di aver individuato anche le cause dell’omicidio, piuttosto futili, stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine. I due si sarebbero incontrati davanti alla mensa del Centro Spirito Santo di Vittoria dove sono distribuiti i pasti per gli indigenti, sarebbe scoppiato un diverbio fino a quando il presunto omicida si sarebbe armato di un coltello ed avrebbe inflitto le coltellate ai danni del 59enne, che lo aveva preso in giro.