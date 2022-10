Covid, nel Ragusano meno contagi ma c'è un decesso

Dopo molte settimane si torna a morire di Covid nel Ragusano. Nelle ultime 24 ore si registra un decesso, come conferma il report Asp del 30 ottobre. I positivi al covid in totale sono 569 rispetto ai 646 del giorno precedente. Dei 569 positivi, 550 si trovano in isolamento domiciliare, 19 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 4 Acate, 19 Chiaramonte Gulfi, 38 Comiso, 1 Giarratana,

25 Ispica, 175 Modica, 6 Monterosso, 37 Pozzallo, 160 Ragusa, 10 Santa Croce Camerina, 34 Scicli, 41 Vittoria.