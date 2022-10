Il ponte crollato in India, i morti salgono a 141

E' salito a 141 il bilancio dei morti per il crollo del ponte sospeso ieri nello stato indiano del Gujarat, mentre 100 feriti altri restano in ospedale. Almeno dodici delle vittime erano bambini.I soccorritori, che stanno ancora lavorando, temono che dal fiume emergeranno i corpi di altre persone annegate: al momento del crollo sul ponte sospeso si trovavano circa 350 persone. Il quotidiano The Hindu informa che tutte le manifestazioni politiche in corso, comprese quelle del premier Narendra Modi e la marcia di Rahul Gandhi sono state sospese in segno di lutto.Modi, che non è riuscito a trattenere le lacrime mentre in un video porgeva le condoglianze alle famiglie, dovrebbe recarsi sul luogo della tragedia nelle prossime ore.