Vittoria, dal Pnrr oltre otto milioni di euro per realizzare due scuole dell'infanzia

Il Comune di Vittoria beneficerà di un finanziamento di oltre 8 milioni di euro, tramite fondi Pnrr, per la realizzazione di due nuovi edifici scolastici. Nello specifico, 5.390.400 euro per una scuola dell’infanzia in piazza Berlinguer e 2.664.000 euro per una scuola dell’infanzia nei pressi della distilleria dell’ex consorzio agrario di Vittoria, in via Farini. A darne comunicazione l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che conferma l’attività sinergica in seno all’Amministrazione comunale, in questo caso, oltre ovviamente al sindaco Francesco Aiello, anche con il vice, Filippo Foresti, che detiene la delega alla Pubblica istruzione. “Appena ci siamo insediati e abbiamo notato la carenza di scuole dell'infanzia – sottolinea l’assessore Nicastro – assieme al dottore Foresti abbiamo cercato di capire quali erano i problemi che andavano risolti in merito. Ed ecco perché è subito emersa l’esigenza di garantire un indirizzo specifico. Da qui la necessità di individuare i bandi che facessero al caso nostro e i fondi eventualmente disponibili. Nello specifico, abbiamo puntato l’attenzione su una misura ad hoc dando subito disposizione agli uffici di cominciare già a lavorare sulle progettazioni in modo da farci trovare pronti e non impreparati qualora i bandi fossero pubblicati. E così è stato. E' doveroso ringraziare il dirigente Alessandro Basile e i tecnici dell’assessorato Lavori pubblici-Cuc Roberto Cosentino, Giancarlo Eterno, Giuseppe Salerno, Giuseppe Ricca, Mario Garrasi, Pietro Fuschi per il lavoro svolto in tempi rapidi, con successo, ancora di valore maggiore se si considerano le difficoltà del momento”.