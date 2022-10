Per la raffineria Isab di Priolo Gargallo è pensabile anche un intervento della Sace, Servizi assicurativi e finanziari per le imprese. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Radio 24. Un intervento della Sace "è pensabile anche questo ma non vorrei anticipare nulla", ha detto Urso aggiungendo: "ci stiamo occupando di questo dossier come di tutti gli altri".