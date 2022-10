Governo, dal Cdm ok al decreto unico su Covid, carcere ostativo e rave party

Il consiglio dei ministri ha approvato la nomina dei sottosegretari e dei viceministri. Stop a partire da domani primo novembre all'obbligo vaccinale anti Covid per medici e professioni sanitarie.

Reclusione da 3 a 6 anni, multe da 1.000 a 10.000 euro e si procede d'ufficio "se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica". E' quanto si legge nella bozza del decreto legge all'esame oggi del Consiglio dei ministri - composta di 9 articoli e che riguarda anche norme in materia di giustizia e di Covid - nella parte che riguarda il contrasto ai rave party. In caso di condanna, "è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione".

Nessun nervosismo, siamo tranquilli", ha detto il ministro delle Politiche europee Raffaele Fitto arrivando a palazzo Chigi per il consiglio dei ministri a chi gli chiede se anche lui sia innervosito da Salvini: "Sono tranquillissimo, siamo tutti tranquilli" afferma.

"Non mi risulta che ci siano frizioni", ha spiegato il ministro della P.a. Paolo Zangrillo interpellato all'arrivo a Palazzo Chigi per il Cdm. "Salvini - ha detto rispondendo a un'altra domanda - non detta l'agenda".