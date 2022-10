“Halloween con i Carabinieri” il 1° novembre nell'ex scuola Chindemi a Siracusa

“Halloween con i Carabinieri” è l’iniziativa congiunta che Comune e Comando provinciale dell’Arma hanno organizzato per martedì 1 novembre, dalle 10 in poi nei locali dell’ex scuola Chindemi che da qualche giorno ospita il nuovo “presidio di legalità” di via Algeri.

L’evento, rivolto a tutti i bambini della città, è stato realizzato in collaborazione con le associazioni “La bacchetta magica” e “Astrea”.

“Dopo la pandemia ripopoliamo le periferie con eventi mirati”: lo dichiarano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore alle Politiche sociali Concetta Carbone aggiungendo: “La realizzazione di attività di animazione, aperte non solo al quartiere ma alla città, sono il segno tangibile della funzione di inclusione sociale che l’Amministrazione intende portare avanti laddove sono più più forti le situazioni di disagio e di dispersione”. Alla realizzazione di “Halloween con i Carabinieri” hanno inoltre dato il loro contributo il Centro Sportivo Italiano sezione Siracusa, Scatto Chic - Studio Fotografico, Tres’h Jolies - Artisti Circensi, e SEL srl.