Pozzallo, mercantile trasborda 91 migranti su motovedetta Capitaneria

Sono giunti stamani al porto di Pozzallo 91 migranti a bordo di una motovedetta della Guardia costiera, che li ha soccorsi al largo delle coste siciliano, a circa 40 miglia. Erano a bordo di un mercantile in attesa di un'azione di salvataggio. Allo sbarco in banchina , i naufraghi sono stati sottoposti ai controlli anticovid che hanno fatto registrare un caso di positività. Diversi i casi di scabbia. Sono tutti originari delBangladesh. Sono in corso i trasferimenti al vicino hotspot