Sabato fiaccolata a Catanzaro per i fratelli morti nel rogo

Una fiaccolata per ricordare i tre giovani morti nel rogo tragico del 22 ottobre scorso: questo il senso dell'iniziativa organizzata da liberi cittadini sotto casa delle vittime. L'appuntamento è per le 21.30 di sabato prossimo 5 novembre. Chi vorrà partecipare alla riflessione silenziosa sul tragico fatto ancora non del tutto chiaro potrà recarsi nel quartiere Pistoia, in via Caduti 16 marzo, con una candela o una torcia in segno di omaggio a Saverio, Aldo Pio e Mattia Carlo asfissiati dal fumo all'interno dell'appartamento. I loro genitori, un fratello ed una sorella sono ancora in ospedale in gravi ma stabili condizioni in seguito alle ustioni ed alle conseguenze tossiche dell'incendio.