Accoltellato e ucciso a Vittoria, mercoledì a Ragusa udienza di convalida

Sara' affidato mercoledi' dalla procura di Ragusa l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Enzo Sauna, 60enne accoltellato a morte il 28 ottobre davanti a un centro che assisteva persone in difficolta' distribuendo aiuti e pasti. Il presunto omicida e' stato individuato e fermato dalla polizia di Stato. Si tratta di un 58enne. Potrebbe essersi trattato di una discussione degenerata che avrebbe avuto origine proprio al centro in questione, in un contesto di estrema poverta'. I fatti si sono verificati nella serata di venerdi'. Sauna, trasferito in ospedale dal personale del 118 accorso sul posto, e' deceduto nel corso della notte in conseguenza alle gravi ferite riportate e che hanno leso organi vitali. Mercoledi' mattina si terra' anche l'udienza di convalida del fermo.