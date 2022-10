Di Paola (M5S): pronti per la ripresa all'Ars. Sceglierò seggio di Caltanissetta

“Siamo pronti per l'imminente ripresa delle attività all'Ars, anche se, per la verità, non ci siamo mai fermati. Il governo Schifani troverà in noi una corretta, ma intransigente opposizione. Per quanto riguarda la mia scelta del seggio all'Ars, ho ascoltato tutto il M5S e alla fine ho deciso che la scelta più giusta sia quella di optare per quello di Caltanissetta. Ringrazio tutti i candidati, gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento per l'apporto dato. Se oggi siamo qui a parlare di un risultato più che lusinghiero e imprevedibile fino a qualche mese prima delle elezioni si deve a tutti loro e alle scelte fatte insieme al Presidente Giuseppe Conte. A tutti i candidati, ai cittadini attivi e agli eletti dico di continuare a fare squadra, lo dobbiamo a tutti i siciliani che sostengono il M5S”.

Lo afferma Nuccio Di Paola, referente per la Sicilia del M5S.