Arrestato ad Avola un operatore ecologico: coltivava marijuana in casa

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Noto sono intervenuti all’interno dell’abitazione di un pregiudicato avolese, Paolo Piccione, 46 anni, operatore ecologico che aveva allestito una serra in casa per la coltivazione di marijuana. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute piante con infiorescenze pronte per la raccolta e la successiva commercializzazione e marijuana già essiccata per oltre 20 grammi nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato quindi arrestato e, posto agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa.