Rifunzionalizzazione Centro Polifunzionale di Pachino, manifestazione d'interesse

"Su mio preciso indirizzo politico, come sindaca di Pachino, si procede sulla strada dell'efficienza e della trasparenza.

Gli ingegneri e gli architetti che abbiano idoneo curriculum possono manifestare l'interesse, entro le ore 12,00 del 14 novembre prossimo, ad essere invitati per la procedura di evidenza pubblica per la redazione della progettazione esecutiva per la Rifunzionalizzazione dell'immobile di via Rattazzi in Centro Polifunzionale. La stessa trasparente procedura è stata già seguita per l'intervento di decoro della piazza Vittorio Emanuele e sarà osservata anche per quello relativo al Parco Urbano". Così in una nota la sindaca di Pachino, Carmela Petralito.