E' stato un continuo via vai questa mattina negli uffici del custode del cimitero di Floridia. In tanti hanno denunciato il furto di vasi, statue e ornamenti funebri in bronzo. Il custode non ha potutofare nulla se non allargare le braccia. Un malcostume non nuovo al camposanto di Floridia. Qualcuno se n'è andato via esclamando che 'neppure i morti hanno pace".