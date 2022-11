Modica, 40enne muore per infarto: autopsia per sospetto uso anabolizzanti

Sarà probabilmente l'autopsia a chiarire le cause che possono avere provocato un infarto fulminante che è costata la vita ad un quarantenne di Modica. A chiedere l'esame autoptico sarebbero stati gli stessi familiari che avrebbero messo in relazione la morte del loro congiunto con il probabile uso di sostanze anabolizzanti. L'uomo era un assiduo frequentatore di palestre: da qui il sospetto sull'uso di sostanze chimiche in grado di aumentare la forza e la massa dei muscoli scheletrici. Gli steroidi anabolizzanti, specie senza un costante controllo medico, possono determinare una serie di potenziali rischi per la salute, come danni al fegato e disfunzioni cardiovascolari (pressione arteriosa alta, ipertrofia cardiaca, infarto del miocardio). Una volta chiarite le cause della morte, la vicenda potrebbe avere altri sviluppi di natura giudiziaria.