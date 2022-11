Due incidenti nel giro di un'ora sulla Catania - Siracusa: un ferito

Due incidenti stradali si sono verificati questa mattina nell'arco di un'ora sull'autostrada Catania - Siracusa. Il primo è avvenuto alle 5. Una Polo ed una Peugeot per cause al vaglio della polizia stradale di Siracusa, sono entrate in collisione. Soltanto uno dei due conducenti è rimasto leggermente ferito. L'altro si è verificato alle 6,15, quando una Ford Ka è uscita fuori strada mentre era in transito in territorio di Lentini. Il conducente è uscito illeso dalla vettura.