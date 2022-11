Commemorazione dei defunti, a Rosolini ritorna 'Un fiore per tutti'

iS è rinnovata anche quest’anno a Rosolini l’iniziativa “Un fiore per tutti” in occasione della commemorazione dei defunti. Scopo dell’iniziativa quello di portare una luce e un fiore presso le tombe dei defunti dimenticati, un gesto di attenzione e di sensibilità.

L’idea è nata lo scorso hanno grazie all’impegno dei fratelli Cavarra della G.V. Laborer srl, con il supporto della Farmacia Comunale e dell’Amministrazione Comunale, che hanno rispolverato una tradizione nata oltre un trentennio fa.

"Siamo molto felici di aver aderito come Amministrazione Comunale a questa bellissima tradizione, che dallo scorso anno ha ritrovato vita in questo periodo dell'anno - spiega il sindaco, Giovanni Spadola. Un messaggio positivo che arriva forte alla nostra comunità. La commemorazione dei defunti è per noi un momento importante, quello in cui la cittadinanza si ritrova al camposanto per portare un saluto a chi non c'è più. “Un fiore per tutti” ci offre l’occasione che permette ad ogni cittadino di poter portare un fiore sulla tomba di qualcuno che è solo. Grazie quindi alla G.V. Laborer alla Farmacia Comunale e al Gruppo Agesci Rosolini 2 per aver curato l’iniziativa mettendo a disposizione i fiori e lumicini. Deporre un fiore o accendere un lumicino- conclude Spadola – è un segnale di rispetto e di dignità, un ricordo che ogni persona merita. Non perdiamo l’occasione di onorare la memoria dei nostri Cari defunti".