Ritorno di fiamma dal braciere: muore ustionato 31enne di San Cataldo

Un 31enne di San Cataldo, Alessandro Tomasella (nella foto) è deceduto nell'ospedale di Catania per le ustioni riportate in tutto il corpo dopo essere stato raggiunto da una fiammata mentre era accanto a un braciere. Il giovane si trovava in compagnia di altre due persone di 56 anni e 33 anni anche loro ustionate. I tre dopo l'incidente avvenuto in contrada Vassallaggi si sono recati in ospedale da dove i medici hanno disposto il trasferimento del piu' giovane a Catania dove il trentenne e' morto. Sulla tragedia indagano i carabinieri della tenenza di San Cataldo.