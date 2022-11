Intimidazione alla polizia locale a Pachino, l'assessore Aldo Russo: "E' un atto vile"

Intimidazione nei confronti della polizia municipale a Pachino nel Siracusano. Due autovetture di servizio, che si trovavano parcheggiate nei pressi del Comando, sono state imbrattate di vernice nera con scritte offensive. Dopo la solidarietà della sindaca Carmela Petralito al Comando della polizia locale, arriva la presa di posizione dell'assessore alla polizia municipale e vice sindaco, Aldo Russo. "Quello che è accaduto la scorsa notte è un atto vile - dice Russo -Soltanto dei vigliacchi e persone che non amano la città possono compiere gesti così scriteriati. Si tratta di un danno al bene comune e questo non si può tollerare.

Esprimere solidarietà ad un atto così meschino fatto al corpo della Municipale di Pachino è dovuto, per quanto i vigili stanno facendo con immenso forzo, spirito di servizio e di abnegazione. È da Encomio ... Assistiamo con dispiacere - afferma Aldo Russo - che le cose banali in questo paese sembrano atti rivoluzionari, non sappiamo se ci riusciremo. Non basta l'impegno della sindaca, dell 'assessore di turno il governo attuale. Abbiamo davanti una sfida... E spero sia condivisa da tanti " Questa Pachino o cambia o muore, il territorio è avvelenato, mutilato, stuprato, violentato, da una serie di situazioni surreali , c ontorte e vergognose, bisogna scontrarsi ogni giorno con chi di questo immobilismo si è nutrito, cambiamento vol dire che tutti ma proprio tutti ,ognuno nel proprio ambito lavorativo, familiare, educativo, religioso,sociale, scolastico, amministrativo, deve con forza chiedere il rispetto delle regole e manifestare in ogni sua forma il "senso civico.".