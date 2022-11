Proteste in Brasile dei sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro

Continuano in Brasile le proteste dei fan dell'ex presidente Jair Bolsonaro, sconfitto alle presidenziali da Luiz Inacio Lula da Silva. Ai blocchi stradali formati in particolare da camionisti ed agricoltori, si sono aggiunte le manifestazioni davanti ad alcune caserme. Come riportano i media locali, almeno 800 sostenitori hanno protestato davanti alla caserma dell'esercito nel quartiere di Boquierao a Curitiba, capitale del Paranà. Altri gruppi pro-Bolsonaro già domenica sera hanno bloccato le autostrade federali. Successivamente sono stati segnalati blocchi anche sulle strade statali.