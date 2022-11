Ragazza di 23 anni investita e uccisa a Treviso, arrestato 23enne: era ubriaco alla guida

È stato arrestato in flagranza del reato di omicidio stradale aggravato il 23enne che alla guida della propria Audi A3 ha investito Miriam Ciobanu , 23 anni, deceduta stamane a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso. All'esito del primo sopralluogo e dei tempestivi accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, sotto la direzione della procura di Treviso, l'automobilista, riscontrato positivo all'assunzione di alcool e stupefacenti, condotto in caserma, sarà a breve portato in carcere a Treviso.