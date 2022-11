Palermo, bilancio del primo novembre al cimitero di Sant' Orsola

Per il primo giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, l’afflusso al cimitero di S. Orsola, a Palermo, è stato molto ordinato e in crescendo. Infatti, dall’apertura, l’accesso delle persone è progressivamente aumentato fino al culmine raggiunto nella seconda parte della mattinata. Un ritmo che fa stimare circa trentacinquemila visitatori nell’arco della giornata. Quest’anno il S. Orsola non è stato chiuso per le pulizie straordinarie e, probabilmente, ciò ha permesso ai cittadini di organizzare su più giornate le proprie visite ai parenti defunti. Va ricordato che il cimitero farà orario continuato, ore 7,30-16,30, fino al 6 novembre 2022.

L’organizzazione messa in campo dalla Fondazione Camposanto di Santo Spirito ha funzionato molto bene e il commissario arcivescovile, Salvatore Damiano, evidenzia che «i dipendenti della Fondazione, i lavoratori delle ditte coinvolte e i tanti volontari presenti in queste ore al cimitero stanno rendendo sereno un momento dedicato al cordoglio, all’affetto e al ricordo dei propri cari. Anche il dono del lumino, simbolo di vita e di resurrezione, è stato molto gradito e la Fondazione lo ripeterà pure domani 2 novembre». Giornata nella quale, alle ore 9 l’Arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, presiede la liturgia eucaristica nella chiesa di Santo Spirito all’interno del cimitero. A seguire, vi saranno poi le celebrazioni delle 10,30 e delle 12.