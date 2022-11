Siracusa, "Comunicazione e Territorio": corso giornalistico intitolato a Salvatore Maiorca

Martedì 8 novembre, alle 10, si terrà la presentazione del corso “Comunicazione e Territorio” intitolato al giornalista siracusano Salvatore Maiorca, recentemente scomparso.

La presentazione avverrà presso l’aula delle Conferenze del liceo Scientifico “Einaudi” di Siracusa (Via Canonico Nunzio Agnello, 17, contrada Pizzuta).

Il progetto, ideato e diretto dal giornalista Carmelo Miduri, in collaborazione con l’Associazione della Stampa sezione di Siracusa, è finalizzato a trasferire, come “competenza trasversali”, teoria e pratica dei processi di comunicazione ed informazione agli studenti di tre quinte classi del liceo Scientifico siracusano, così come già stato realizzato in pochi altri licei in Italia.

Alla inaugurazione del corso parteciperanno i parenti di Salvatore Maiorca.

L’iniziativa sarà presentata, con l’ideatore Carmelo Miduri, dalla dirigente scolastica dell’istituto Teresella Celesti, alla presenza del segretario di Assostampa Siracusa Prospero Dente e della referente scolastica del progetto Maria Grazia Guagenti.

Illustreranno il contenuto del corso agli studenti anche alcuni dei docenti, giornalisti ed operatori della informazione via Web, e della comunicazione d’impresa come Vittorio Pianese, Angelo Grasso, Laura Valvo, Prospero Dente, Joe Bianca, Aldo Mantineo, Giangiacomo Farina, Salvo Fruciano, Tiziana Blanco.

Fra le materie del corso cenni di giornalismo e di scrittura per comunicare, comunicazione d’impresa, marketing territoriale, Web communication. Sugli argomenti saranno tenuti dei laboratori e una prova finale la prossima primavera.

A fine corso (febbraio-marzo 2023) gli studenti si cimenteranno nella scrittura di un articolo su una ricerca da loro condotta tramite Internet su “come comunica Siracusa”.

Il corso sarà tenuto da ideatore e docenti a titolo gratuito, per sensibilizzare gli studenti, futuri professionisti nei vari campi, alla importanza e rilevanza dei processi di comunicazione nello sviluppo economico e nella società.