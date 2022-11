Tir precipita da un viadotto dell'autostrada a Catania, conducente illeso

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti stamane ed hanno lavorato per l'intera giornata per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Un autoarticolato, per cause da accertare, é uscito fuori strada ed è andato giù da un cavalcavia sull'autostrada A18, andando a finire sulla strada sottostante, la Via Nuova di Aci Sant'Antonio. Il conducente del mezzo é rimasto incredibilmente illeso. Sul posto, fino alle 18 di oggi, ha operato la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale, insieme ad un autogrù inviata dalla Sede Centrale di Catania. Il mezzo pesante è stato rimosso dalla sede stradale e sono state ripristinate le condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche militari dell'Arma dei Carabinieri e sanitari del Servizio 118. L'autista dell'autoarticolato si trova in osservazione in ospedale.