Palermo, l'Esercito commemora i Defunti con due cerimonie

Mercoledì 2 novembre, in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, si svolgeranno due cerimonie per ricordare e celebrare il sacrificio di chi ci ha preceduto:

- la prima si svolgerà presso il Sacrario Militare all'interno del Cimitero di Santa Maria dei Rotoli, alle ore 10.30;

- la seconda presso il monumento dedicato ai Caduti Medaglie d'Oro, all'interno Parco Persanti Mattarella (ex Giardino Inglese), alle ore 12.30.

L'accesso è consentito sino a 10 minuti prima della cerimonia.