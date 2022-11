Lentini, alla guida senza patente e con l'auto rubata: denunciato in libertà

Agenti del Commissariato di Lentini, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno denunciato un uomo di 37 anni, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, resosi responsabile dei reati di ricettazione di auto provento di furto e guida senza patente (recidiva nel biennio).

In particolare, gli agenti, transitando nei pressi del Cimitero di Lentini al fine di prevenire reati predatori che vengono commessi in occasione della festa di “Tutti i Santi”, notavano il soggetto alla guida di un’autovettura il quale, una volta fermato, alla richiesta di fornire la patente e i documenti dell’auto esitava.

Gli operatori decidevano quindi di approfondire i controlli, scoprendo che l’auto era stata rubata poco prima da un garage assieme a una tanica di olio di oliva di 30 litri e che l’uomo non aveva al patente.

L’automobile e l’olio sono stati restituiti alla legittima proprietaria.