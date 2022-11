Tennis secondo sport in Sicilia e ITF di Solarino tra gli appuntamenti più importanti di fine anno

Nel bilancio di Federtennis Sicilia c’è spazio per l’ITF di Solarino, riconosciuto dal presidente regionale Giorgio Giordano tra gli appuntamenti più importanti del fine anno sportivo del movimento. “Ringrazio il presidente per aver ricordato i nostri tornei - ha dichiarato il tournament director Renato Morabito - e per averli indicati tra le manifestazioni più importanti nella seconda parte dell’anno in Sicilia. Tolto il WTA di Palermo, che è assolutamente altra categoria, la tappa ITF di Solarino è l’unico torneo professionistico riservato alla categoria femminile nel Sud Italia”.

Allo Zaiera Tennis Facility si sta disputando dallo scorso week-end la TopSpin Energy Cup, primo dei tre tornei da 15 mila dollari in programma a Solarino. Anche in questa edizione il torneo si conferma trampolino di lancio verso il professionismo per le atlete più giovani in gara, come Mariana Galietta, tennista U18 che in Sicilia ha conquistato il primo punto in classifica mondiale ITF. In campo per tutte e tre le settimane dell’ITF W15 solarinese anche la palermitana Anastasia Abbagnato, che proprio quest’anno ha lasciato il capoluogo per allenarsi ad Anzio, nello stesso circolo dell’azzurra Lucia Bronzetti ad agosto numero 59° del ranking WTA.

Sabato 5 e domenica 6 novembre le date dei primi verdetti, rispettivamente per il doppio e il singolare, allo Zaiera Tennis Facility.

NELLA FOTO, Renato Morabito (Foto C.Borzì)