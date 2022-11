Ostruzione delle vie aeree nei bambini, 3 corsi sul web dell'Asp di Catania

Ancora tre incontri in programma, promossi dall’Asp di Catania, sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

Si tratta di webinar rivolti a docenti della scuola primaria, operatori degli asili nido, personale ATA, operatori delle mense scolastiche e genitori, con l’obiettivo di far conoscere e diffondere le nuove Linee Guida del Ministero della Salute per la prevenzione del soffocamento da cibo e promuovere competenze sulla prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica.

In Italia negli ultimi anni è stato osservato un trend stabile della quota di incidenti domestici in età pediatrica, con circa 1000 ospedalizzazioni l’anno. L’incidenza reale del fenomeno è però 50-80 volte superiore rispetto a quella dei ricoveri (con 80.000 episodi stimati per anno), solo in Italia.

Il corso organizzato dalle Unità Operative di Formazione (responsabile Patrizia Settanni), Educazione e Promozione della Salute (responsabile Salvatore Cacciola), Servizio Igiene alimenti e nutrizione (direttore Elena Alonzo), nell’ambito delle azioni previste dal Piano Regionale di Prevenzione 2020/2025 relativamente alla prevenzione degli incidenti domestici da 0 a 4 anni e alle tecniche di disostruzione pediatrica, è stato articolato su 8 incontri, il primo dei quali il 28 luglio di quest’anno.

È ancora possibile iscriversi agli ultimi 3 webinar che si terranno nelle seguenti date e nelle aule virtuali a fianco indicate:

giovedì 3 novembre, https://meet.google.com/bzp-pzok-iqh

martedì 15 novembre, https://meet.google.com/eiu-rmbs-dvs

martedì 29 novembre, https://meet.google.com/fxu-wmtq-vpn

I webinar, della durata di due ore, dalle 16.00 alle 18:00, sono condotti da Marco Squicciarini, medico coordinatore delle attività di formazione BLSD del Ministero della Salute, Scientific Coordinator Pediatric Basic Life Support at UENPS - Union of European Neonatal & Perinatal Societies.

La frequenza del corso è aperta a tutti, previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/zEnnsuE2sVJupWwYR9

A tutti i partecipanti, alla fine di ciascun webinar, sarà rilasciato un attestato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo mail: educazionesalute@aspct.it o al numero verde 800.093.680.