Ragusa, in piazza San Giovanni le iniziative per il 4 Novembre

Il prossimo 4 novembre, in concomitanza con la cerimonia militare presieduta a Roma dal Presidente della Repubblica, verrà celebrata la ricorrenza per il “Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”. La cerimonia commemorativa unisce la giornata dedicata all’Unità Nazionale che rammenta la fine del primo conflitto mondiale e del lungo cammino risorgimentale che ha portato alla riunificazione e alle Forze Armate che hanno permesso di scrivere le pagine gloriose della storia.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10 in Piazza San Giovanni a Ragusa, alla presenza delle massime Autorità civili e militari della provincia a testimonianza dei sentimenti di italianità e per esternare gratitudine e riconoscenza per l’operato delle Forze Armate.

Particolarmente significativo quest’anno sarà l’allestimento delle vetrine, finalizzato a richiamare l’attenzione sul valore della ricorrenza, proseguirà per qualche giorno ancora così da consentire a quanti lo vorranno, con riferimento soprattutto ai giovani, di visitarle e di riflettere sul vero significato della celebrazione del 4 novembre e sull’importanza di mantenere vivi i principi dell’unità nazionale e del rinnovato impegno delle Forze Armate.