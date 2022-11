Trapani, si è concluso il “Tuna Fish Fest” 2022 con protagonista il tonno

Si è concluso a Trapani il “Tuna Fish Fest” 2022, con protagonista il tonno. Un format enogastronomico che ha prodotto due conferenze, tre video ricette, cinque show cooking, tre open restaurant, un concorso per studenti, un originale ricettario che raccoglie ricette sul tonno della tradizione mediterranea, presentazioni di libri trasmessi sul web e in tv. Una volta erano i ricettari, adesso i programmi televisivi: per costruire l’identità culinaria di un territorio e di un prodotto si passa dalla spettacolarizzazione del cibo. Così è cambiato il modo di mangiare e bere. Tutto questo è stato Tuna Fish Fest. Scopo dell’evento, sensibilizzare sul valore di una tradizione attraverso il digitale ma anche attraverso iniziative dal vivo.

Il Tuna Fish Fest è stato un'occasione per seguire comodamente da casa su pc, tablet, smartphone o smart tv la preparazione di piatti creati da ristoratori e chef locali con le materie prime della cucina siciliana e la possibilità di crearli anche a casa.

E’ stato possibile anche degustare il sapore del tonno con prelibate cene, a base di pesce, nei ristoranti della città di Trapani, in particolare da “ Stravento”, “Ittiturismo La Tramontana”, “ Tentazioni di gusto”. Nella suggestiva cornice degli open restaurant sono stati serviti agli ospiti menu che hanno reso omaggio alle eccellenze dell’enogastronomia siciliana. Ricette con il tonno reinterpretate in chiave gourmet. Una carrellata di pietanze preparate trasformando con tecnica e creatività materie prime eccellenti. Tradizione e modernità agli open restaurant, con piatti originali, caratterizzati da abbinamenti i cui sapori e colori hanno sorpreso sia la vista sia il palato. Circa 150 le persone che hanno aderito all'iniziativa degli open restaurant.