Sciacca, denunciati due gestori di scommesse abusive

Operazione a Sciacca finalizzata al controllo negli esercizi pubblici del rispetto delle norme a tutela del gioco lecito e responsabile. I funzionari dell’Ufficio dei Monopoli di Palermo ed Agrigento, in collaborazione con il Commissariato di Polizia di Sciacca, hanno effettuato un’operazione di controllo, nel settore delle scommesse. Nei due esercizi controllati è stata accertata la raccolta di scommesse sulla medesima piattaforma estera di gioco on line, privi di qualsiasi autorizzazione rilasciata dalla Questura di Agrigento e di concessione di ADM all’esercizio delle scommesse sportive. Era anche consentito agli avventori di effettuare scommesse su eventi diversi da quelli autorizzati nelle agenzie legali.

Ai due gestori sono state elevate sanzioni per 100.000 euro, mentre l’evasione dell’Imposta Unica dovuta sulle scommesse verrà calcolata dall’ufficio accertamento Monopoli di Agrigento in base al volume delle giocate riscontrate