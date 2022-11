Nicola Fiasconaro lancia l’appello per sostenere la candidatura di Castelbuono come Città Creativa UNESCO 2023

E’ un ritorno alle origini della “favola” Fiasconaro e della sua sfida imprenditoriale quello che vede il Maestro Nicola Fiasconaro, ambasciatore dell’alta pasticceria Made in Sicily, fra i protagonisti della 17^edizione di Golosaria Milano, la rassegna dedicata alle eccellenze dell’artigianato agroalimentare italiano in programma da sabato 5 a lunedì 7 novembre negli spazi dell’Allianz MiCo – Milano Congressi.

Una presenza che consolida un’amicizia di lunga data fra l’azienda siciliana e gli ideatori della manifestazione, Paolo Massobrio e Marco Gatti, che per primi hanno creduto senza riserve nell’unicità della sua formula imprenditoriale, anche quando il marchio era ancora lontano dalla notorietà e affrontava le prime difficoltà del suo percorso di affermazione sul mercato. E oggi che l’azienda, dal cuore del borgo medioevale di Castelbuono ha conquistato oltre 60 Paesi nel mondo - con una selezione di prodotti che nel 2007 è stata persino scelta dalla NASA per l’equipaggio del Discovery Shuttle - il palco di Golosaria rappresenta la cornice ideale per la call to action in favore della candidatura di Castelbuono come Città Creativa UNESCO.